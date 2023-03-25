فضحته كاميرا.. شاهد ما فعله رجل على ضفة بحيرة ليلًا

2023/03/25 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة وقعت في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، يظهر فيديو صوره شاهد عيان على الجانب الآخر من بحيرة “ليك يونيون” ما فعله رجل يدعى آرثر أراكيلوف يبلغ من العمر 32 عامًا، حيث أقدم على إشعال عشرات القوارب.

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