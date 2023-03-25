السوداني بمناسبة افتتاح المصنع الطبي: رسالة من الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية

2023/03/25 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، أن المصنع

الوطني سيؤمن جميع المعقمات

والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة، فيما

عد الافتتاح "رسالة" من الحكومة لتوطين

الصناعة الدوائية في العراق.

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