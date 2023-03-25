السوداني يفتتح مصنع الصحة الوطني الخاص بإنتاج المستلزمات الطبية

2023/03/25 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، مصنع الصحة

الوطني التابع إلى وزارة الصحة، الخاصّ

بإنتاج مستلزمات طبية متعدّدة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء،

في بيان تلقته وكالة نون الخ

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