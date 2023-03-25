2023/03/25 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اوضح النائب المستقل في مجلس النواب العراقي، سجاد سالم، شروط النواب المستقلين لتمرير ‘سانت ليغو’.وقال سالم، في تصريح صحفي تابعه / المركز الخبري الوطني/: إن “موقف النواب المستقلين في جلسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برلماني يوضح شروط النواب المستقلين لتمرير قانون ‘سانت ليغو’ المركز الخبري الوطني.

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