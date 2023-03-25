2023/03/25 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر مصرف الرافدين ، اليوم السبت، من التعاطي مع صفحات ومواقع او روابط مزورة باسمه او تحمل اسم المصرف .وأكد المصرف في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، على “ضرورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يحذر من صفحات مزورة تنتحل اسمه وتدعو لعدم التعامل المركز الخبري الوطني.

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