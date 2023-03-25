2023/03/25 | 15:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديوانية.. "مول عيال الله" سوق خيرية لمساعدة الأيتام والعوائل الفقيرة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديوانية.. "مول عيال الله" سوق خيرية لمساعدة الأيتام والعوائل الفقيرة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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