البنك المركزي يبيع 800 مليون دولار في اسبوع

2023/03/25 | 15:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي ليوم الخميس.

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