رمضان في بعقوبة: 9 مطاعم فقط تعمل خلف الستائر.. وإغلاق تام لمحال الخمور

2023/03/25 | 15:24 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة (ديالى) 964 اعلن قائمّقام بعقوبة عبدالله الحيالي، السبت، عن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بشهر رمضان داخل المدينة، تضمنت قيوداً مشددة على الإفطار العلني.الحيالي لشبكة 964: أصدرنا توجيهات بمنع الإفطار العلني، وغلق أي نشاط يمس قدسية الشهر الفضيل، فضلاً عن غلق مشدد وكامل لمحال بيع المشروبات الكحولية.أيضاً، وجهنا بغلق المطاعم والمقاهي إلى ما بعد […]

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