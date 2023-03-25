النفط تعلن كسبها دعوى التحكيم في قضية تصدير النفط عبر تركيا

2023/03/25 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، كسب دعوى قضائية بشأن تصدير مادة النفط الى تركيا.

وزارة النفط تعلن كسب العراق دعوى التحكيم في قضية تصدير النفط عبر تركيا

النفط ترحب بقرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس

النفط: سنقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية

النفط: قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات مع تركيا

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