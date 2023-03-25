السليمانية وأربيل تحصيان أعداد السائحين خلال أعياد نوروز

2023/03/25 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيل

اعلنت هيئة السياحة في إقليم كردستان، اليوم السبت، اعداد السائحين في مدينتي أربيل والسليمانية خلال أعياد نوروز.

وقال المتحدث باسم هيئة السياحة في السليمانية آرام شواني في تصريح صحافي تابعته (بغداد اليوم) إن "100 ألف سائح قصدوا المناطق السياحية في محافظة السليمانية، خلال أعياد نوروز والأيام التي سبقتها، رغم تزامن شهر رمضان مع حلول نوروز".

فيما أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، "استقبال 61 ألف سائح فقط خلال عيد نوروز والأيام التي سبقته".

يشار الى أن الالاف من العراقيين يحيون أعياد نوروز في الـ 21 من اذار في كل عام بمناطق إقليم كردستان الى جانب إخوانهم الكرد.

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