واشنطن تطالب بالصندوق الأسود للمروحيتين اللتين سقطتا في دهوك

2023/03/25 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

طالبت الإدارة الأميركية في واشنطن، اليوم السبت، حكومة إقليم كردستان بتسليم الصندوق الاسواد للمروحيتين اللتين سقتا في محافظة دهوك.

وقال مصدر حكومي لـ(بغداد اليوم)، إن "واشنطن طالبت حكومة الإقليم بتسليم الصندوق الأسود للمروحيتين اللتين سقطتا في منطقة جمانكي بمحافظة دهوك واللتين كانتا تقلان عناصر من حزب العمال الكردستاني".

وأضاف أن "الجهات الأمنية الكردية أبلغت الجانب الأميركي باختفاء الصندوقين مع بقية اجزاء الطائرتين".

وأكد المصدر، أن "الجانب الأميركي فتح تحقيقا مع التحالف الدولي في مكان الحادث، لمعرفة ما الذي حدث وكيف سقطت المروحيتين".

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