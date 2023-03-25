شجار مسلح يفضي باصابة مواطن بجروح خطرة في ذي قار

2023/03/25 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم السبت، بأن مواطناً أصيب بجروح خطرة أثناء شجار مسلح داخل مقهى شعبي شمال مدينة الناصرية.وابلغ المصدر / المركز الخبري الوطني/، بان “شجاراً مسلحاً […]

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