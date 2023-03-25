تأكيد نيابي.. سانت ليغو سيمرر اليوم داخل قبة البرلمان

2023/03/25 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب، علي البنداوي، اليوم السبت، أن البرلمان سيصوت على قانون (سانت ليغو) الخاص بانتخابات مجالس المحافظات خلال جلسة اليوم، فيما بين أن قوى سياسية عديدة مؤيدة لهذا القانون.

وقال البنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “قانون انتخابات مجالس المحافظات (سانت ليغو) تم التصويت خلال جلسة مجلس النواب السابقة على عدة فقرات، وتم تأجيل موعد اكمال الفقرات والتصويت النهائي على القانون، مساء اليوم”.

وأضاف، أن “جلسة اليوم ستشهد اكمال باقي الفقرات ومن ثم التصويت عليه بالمجمل، وهو ما يعني حسم ملف انتخابات مجالس المحافظات وإقرارها خلال موعدها المثبت، والذي تم التصويت عليها الجلسة السابقة”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن “أغلب الكتل السياسية المؤيدة لهذا القانون ستكون حاضرة وبقوة خلال جلسة اليوم؛ من أجل اكمال المسار والتصويت عليه داخل قبة البرلمان”.

وكان مجلس النواب، قد صوت، في وقت سابق، على عدة فقرات من قانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، فيما حدد اليوم السبت موعد التصويت الكامل على القانون.

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