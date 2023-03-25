دراسة تكشف معلومة خطيرة عن المضادات الحيوية

2023/03/25 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت دراسة جديدة أن المضادات الحيوية

التي يتم إعطاؤها لمعظم المرضى الذين

يدخلون المستشفيات جراء الإصابة بعدوى

فيروسية حادة كإجراء وقائي ضد العدوى

البكتيرية المشتركة قد لا تزيد من فرص

البقاء على قيد ا

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