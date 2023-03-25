لا تجلس واضعًا ساقًا فوق ساق.. أضرار لم تخطر ببالك

2023/03/25 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجلس أو يتحرك الإنسان في أوضاع كثيرة

ومشهورة، وهو لا يدري أن بعضها صحي،

والآخر قد يبليه بأمراض خطيرة، لم يكن

يكلفه للنجاة منها سوى أن يعرف كيف

يتحرّك ويجلس بشكل صحي.

استشاري الروماتيزم وأمراض المفاصل

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