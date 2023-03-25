النفط يحقق مكاسب أسبوعية رغم المخاوف من أزمات البنوك

2023/03/25 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط، في جلسة أمس

الجمعة، مع تراجع أسهم البنوك

الأوروبية وبعد أن قالت وزيرة الطاقة

الأميركية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء

احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي

قد تستغرق أعواما مما يقوض تو

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