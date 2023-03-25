مصرف الرافدين يحذر من صفحات مزورة تنتحل اسمه

2023/03/25 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حذر مصرف الرافدين، السبت، من التعاطي مع صفحات ومواقع أو روابط مزورة باسمه أو تحمل اسم المصرف.

وأكد المصرف في بيان، على "ضرورة التعامل مع أخبار ومنتجات المصرف المنشورة على مواقعة الرسمية"، محذراً من "المواقع المزورة وصفحات التواصل الاجتماعي الوهمية التي تحمل اسم المصرف".

وأضاف البيان، "يحتفظ المصرف بحقه القانوني في ملاحقة منتحلي صفة الإعلام الرسمي للمصرف ومروجي الصفحات المزورة وانه لا يتحمل مسؤولية المنشورات فيها ويدعو إلى استقاء أخبار ومستجدات المصرف من موقعه الرسمي (

)".

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