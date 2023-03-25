شاهد بالفيديو.. البيان الرسمي لمعتصمي بغداد والمحافظات العراقية من امام بوابات المنطقة الخضراء

2023/03/25 | 16:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4OFLbCEZWXI

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