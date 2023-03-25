2023/03/25 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yU7R7x7X848

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل دبر عثمان الغانمي لانقلاب عسكري في العراق؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل دبر عثمان الغانمي لانقلاب عسكري في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).