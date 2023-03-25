العراق يكسب دعوى التحكيم في قضية تصدير النفط عبر تركيا

2023/03/25 | 16:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط رحبت بقرار الحكم النهائي.

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