ائتلاف إدارة الدولة يعقد اجتماعاً لمناقشة استكمال التصويت على قانون الانتخابات

2023/03/25 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعاً لمناقشة استكمال التصويت على قانون الانتخابات في جلسة البرلمان اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوى ائتلاف إدارة الدولة تعقد الآن اجتماعاً لمناقشة استكمال التصويت على قانون الانتخابات خلال جلسة البرلمان، المقرر عقدها مساء اليوم".

وأضاف، أن "الائتلاف سيناقش حل كافة الإشكاليات من اجل ضمان نجاح عقد جلسة اليوم بنصاب كامل".

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