السوداني يستقبل بعثة منتخبنا الوطني الشبابي المتأهّل إلى كأس العالم للشباب

2023/03/25 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بعثة منتخبنا الوطني الشبابي المتأهل إلى كأس العالم للشباب في إندونيسيا.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء هنأ بعثة المنتخب واللاعبين الشباب بإنجازهم، وأشاد بالمستوى الفني والأداء البطولي الذي قدموه وتُوّج بتأهلهم إلى كأس العالم، الذي عدّه منجزاً حقيقياً يُفتَخر به، ومصدر سعادة لأبناء الشعب العراقي، كما نال اهتمام الدولة والحكومة".

واضاف البيان، ان "رئيس الوزراء وجه بتكريم لاعبي منتخب الشباب والكادر الفني والإداري"، مؤكداً على "دعم مجلس الوزراء للاتحاد العراقي لكرة القدم، وللمنتخب الشبابي في استحقاقاته المقبلة، وحثّ اللاعبين على الاستعداد الجيد لعكس الصورة المشرّفة للعراق في المحفل الدولي القادم، لاسيما أنّ كل الأنظار ستتوجه إلى نهائيات كأس العالم للشباب والمنتخبات المشاركة".

وكان منتخبنا الوطني الشبابي قد حقق المركز الثاني في بطولة اسيا للشباب وتأهل من خلالها الى نهائيات كأس العالم للشباب.

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