انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كردستان مع الإغلاق

2023/03/25 | 16:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل .

وقال مصدر مطلع، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 155000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.



فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 155900 دينار مقابل 100 دولار.

واشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 156000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 154000 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 155700 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 154700 دينار مقابل 100 دولار.

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