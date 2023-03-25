عراقيون يتظاهرون قرب المنطقة الخضراء ضد

2023/03/25 | 16:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت تظاهرة شارك بها العشرات وسط بغداد، السبت، الى اعتصام مفتوح في محيط المنطقة الخضراء حيث مقر البرلمان العراقي، رفضا لتعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام "سانت ليغو" الانتخابي المعدل.

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