2023/03/25 | 16:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجنب العديد من الصائمين ممارسة

التمارين الرياضية خلال شهر رمضان،

وذلك للتخفيف من التعب والإرهاق،

فممارسة الرياضة قبل الإفطار تستهلك

طاقة الجسم، وتقلل من قدرة التحمّل لدى

الصائمين، في حين أن ممارسة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هو أفضل توقيت لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هو أفضل توقيت لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).