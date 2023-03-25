القلب على رأس القائمة.. إهمال نظافة أسنانك يهدد صحتك

2023/03/25 | 16:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعلم جميعنا أهمية الحفاظ على صحة

الأسنان لحمايتها من التسوس، إلا أن

الخبراء وجدوا رابطا بين الحفاظ على صحة

الفم والقلب.

قال طبيب الأسنان سمير باتيل إنه

بالإضافة إلى رائحة الفم الكريهة وتسوس

الأسنان،

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