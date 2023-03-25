أمريكا توجه تهمة الإرهاب لروسي حاول اختراق الجنائية الدولية

2023/03/25 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشنطن – أ ف ب

وجهت إلى مواطن روسي حاول اختراق المحكمة الجنائية الدولية الصيف الماضي الجمعة، تهمة التجسس في الولايات المتحدة؛ حيث يؤخذ عليه أنه أقام بهوية مزورة مدة عامين.

وذكر بيان صادر عن النائب العام الفيدرالي في واشنطن أن سيرغي تشركاسوف (37 عاماً) «كان عميلاً لأجهزة الاستخبارات الروسية بهوية برازيلية باسم فيكتور مولر فيريرا».

وبدأ العمل بهذا الاسم في البرازيل عام 2010، وأختلق لنفسه هوية تتحدث عن أقارب وأصدقاء وهميين.

بعد خمس سنوات، قدم طلباً بهذا الاسم للانتساب إلى جامعة تقع في واشنطن، وبعد قبوله، دخل إلى الولايات المتحدة في 2018 بتأشيرة طالب.

عاش تحت هذه الهوية حتى عام 2020، وأجرى خلال هذه الفترة دراسات في العلاقات الدولية، بينما كان يجمع «معلومات عن الأمريكيين ويرسلها إلى الأجهزة الروسية»، بحسب ما أشار مكتب المدعي العام ماثيو غريفز.

بعد مغادرته الولايات المتحدة في أيار/ مايو 2020، استمر بالتواصل مع معارفه للحصول على معلومات حول السياسة الخارجية الأمريكية.

في نيسان/ إبريل 2022، حاول اختراق المحكمة الجنائية الدولية تحت غطاء إجراء تدريب في المؤسسة التي تتخذ مقراً في هولندا وتحقق حالياً في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

وكانت الاستخبارات الهولندية قد كشفته ومنعته من الدخول إلى هولندا، وأُعيد إلى البرازيل؛ حيث تم توقيفه هناك بتهمة الاحتيال وحُكم عليه في تموز/يوليو بالسجن لمدة 15 عاماً.

وأشارت وثائق المحكمة إلى أن موسكو طلبت تسليمه متهمة إياه بتهريب مخدرات في 2011 و2013.

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