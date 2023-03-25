رئيسة تايوان تتفقد الجيش قبيل زيارة حساسة إلى أمريكا

2023/03/25 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تايوان – رويترز

تفقدت رئيسة تايوان تساي إينج وين سلاح المهندسين في الجيش، السبت، قائلة: إن الدفاع عن الديمقراطية هو المهمة «العظيمة» للقوات المسلحة، قبل جولة الأسبوع المقبل تزور خلالها الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى.

وتتوجه تساي إلى الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى في زيارة رفيعة المستوى وحساسة تبدأ يوم الأربعاء.



وانتقدت الصين الولايات المتحدة بسبب السماح لرئيسة تايوان بالزيارة، على الرغم من أن واشنطن هي محطة توقف فحسب في رحلتها من الناحية الفنية.



وفي نهاية الجولة، يتوقع أن تلتقي تساي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في لوس أنجليس.

وأثناء زيارتها لقاعدة عسكرية في شياي في جنوب تايوان، تفقدت تساي التدريبات، والتي شملت إقامة حواجز مضادة للدبابات وممارسة الفنون القتالية.

وقالت للجنود بينما كان يرافقها وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنج: «حماية تايوان والدفاع عن الديمقراطية هي دائماً المهمة العظيمة لجيشنا».



وأضافت تساي: «أعتقد أنه فقط من خلال التدريب المستمر وتعزيز استعداد الجيش للحرب يمكننا أن نكون أكثر قدرة على حماية وطننا والدفاع عن بلادنا».

وعرضت تساي مراراً إجراء محادثات مع الصين، لكنها تقول إن تايوان ستدافع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم وإن تقرير مستقبل شعب الجزيرة أمر يخصهم وحدهم.

وكثفت الصين، التي تعد تايوان جزءاً من أراضيها، ضغوطها العسكرية والسياسية على مدى السنوات الثلاث الماضية، أو نحو ذلك في محاولة إجبار الجزيرة على قبول السيادة الصينية عليها، وتعد بكين تساي ذات ميول انفصالية.

وأجرت الصين مناورات حربية بالقرب من تايوان في أغسطس/ آب الماضي، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي تايبه.

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