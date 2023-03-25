الضوضاء تبدأ في السابعة صباحاً.. “هيرتز” بغداد يخترق الحاجز العالمي 87 درجة

2023/03/25 | 17:02 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 964 – رامي الصالحي يستيقظ الحاج أبو علي الشمري (70 عاما)، صباح كل يوم، على صوت “ميّ آرو – مَيّ آرو”، القادم من مكبر صوت يدوي، موضوع على “ستوتة”، تحمل أوعية مياه بلاستيكية للبيع، في منطقة أبو دشير، جنوبي بغداد.ويقول الشمري لشبكة 964 إن “طنين العاصمة بغداد يبدأ تقريباً من الساعة السابعة صباحاً، وحتى […]

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