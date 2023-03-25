الموارد تنفذ حملة لإزالة الترسبات الطينية من الأنهر في الديوانية

2023/03/25 | 17:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، تنفيذ حملة كبرى لإزالة الترسبات الطينية من الانهر لتأمين وصول المياه الى الذنائب في الديوانية.وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن […]

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