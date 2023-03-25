2023/03/25 | 17:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q7ZzQwl3_qs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سانت ليغو.. ترقب سياسي وشعبي لموقف من الصدر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سانت ليغو.. ترقب سياسي وشعبي لموقف من الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).