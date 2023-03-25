2023/03/25 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت وزارة النفط، السبت، موعد تعميم نظام الدفع الإلكتروني بمحطات الوقود في بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن "تطبيق الدفع الإلكتروني في محطات الوقود سيبدأ بعدد من محطات في جانبي الكرخ والرصافة مطلع شهر نيسان المقبل، وسيتوسع النظام ويعمم ليشمل جميع المحطات في بغداد والمحافظات اعتباراً من مطلع آيار".

وأضاف، أن "تطبيق الدفع الإلكتروني هو نظام حضاري يدعم الاقتصاد الوطني، ويخفف العبء على المواطن وسيحول التعامل من الورقي الى الكتروني، فضلا عن اختزال الوقت، والقضاء على الحالات السلبية".

وتابع، أن "النظام يعمل على أي بطاقة الكترونية مثل ماستر كارد وكي كارد المستخدمة في تسلم رواتب الموظفين وغيرها مشحونة برصيد، إذ إنها ستكون قابلة للاستخدام في جميع المحطات ولن تكون هنالك بطاقات خاصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطلع ايار.. تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطلع ايار.. تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).