الخياط والهندي ابرز صناع طائرة “أم الطوابيگ” الورقية في رمضانيات كربلاء

2023/03/25 | 17:37 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء – 964 تنشط صناعة الطائرات الورقية في كربلاء خلال شهر رمضان، إذ تعد واحدة من الهوايات التي يمارسها الصغار والكبار من الصائمين لقضاء الوقت بعد صلاة الظهر والعصر، وحتى آذان المغرب، أما صناعها فهم نجوم ومشاهير في المجتمع وتتردد أسماؤهم على الألسنة.مصطفى الهاشمي صانع طائرات ورقية لشبكة 964: يعد “جواد كور” و”محمد علي […]

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