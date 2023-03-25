القبض على متهم قام بإطلاق النار على زوجته اثر مشاجرة عائلية

2023/03/25 | 17:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت بينهما داخل دارهما.

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