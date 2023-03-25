أمطار غزيرة ورطوبة خلال الساعات المقبلة في العراق ولمدة يومين

2023/03/25 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي أحمد التميمي، اليوم السبت، ان العراق سيشهد هطول للامطار خلال الساعات المقبلة من مساء اليوم.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم) انه "لاتزال مؤشرات تأثير حالة جوية ممطرة ثابته ولله الحمد والتي سيبدأ تأثيرها تدريجيا من مساء اليوم السبت ثم تتعمق يوم الاحد وتمتد الى يوم الاثنين بإذن الله تعالى، كما ان تيارات مدارية رطبة تتزامن مع اندفاع اخدود بارد في طبقات الجو العليا والمتوسطة تنشأ على اثر ذلك سحب ركامية رعدية مصحوبة بهطول امطار مختلفة الشدة بعضها غزير وفرص لحدوث عواصف رعدية قد تكون شديدة في بعض الأماكن".

وبين ان "مناطق تكدس الحمل الحراري عموما هي الاجزاء الشرقية وهنا يتوقع ان تتشكل سحب عملاقة غزيرة الامطار تسبب سيول وفيضانات محلية، كما ان هناك نشاط عالي للرياح الجنوبية الشرقية في كافة مدن الوسط والفرات الاوسط والجنوب تشتد في محور بغداد وديالى وواسط، وحالات الربيع احيانا تفاجئنا بما هو غير متوقع لذلك من الاولى متابعة الاقمار الصناعية المباشرة".

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