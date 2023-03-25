مكافحة الإرهاب يطيح بـ (٣) ارهابيين في بغداد والسليمانية

2023/03/25 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، السبت، اعتقال 3 “إرهابيين” في بغداد والسليمانية.

وقال الجهاز في بيان ، إن عناصره اعتقلوا “ارهابيينِ اثنين في السليمانية ضمن سلسلة عمليات التعاون والتنسيق مع مكافحة الإرهاب (السليمانية)”.

وأضاف أن “أحد إرهابيي عصابات داعش الارهابي ألقي القبض عليه في العاصمة بغداد”.

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