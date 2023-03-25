2023/03/25 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مضيّ العراق بإقامة علاقات اقتصادية فاعلة لتشييد البنى التحتية وذكر مكتب السوداني في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “رئيس مجلس الوزراء محمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يؤكد لـ”ماكرون” مضيّ العراق في إقامة علاقات اقتصادية فاعلة المركز الخبري الوطني.

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