محرم إنجه في سباق الرئاسة..

2023/03/25 | 17:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقدت المعارضة التركية أنها قامت بالمهمة الأصعب من خلال توحيد قواها بشكل غير مسبوق ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، لكنها لم تحسب حساب محرِّم إنجه الذي أعلن الترشح بمفرده قبل سبعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

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