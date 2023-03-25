حفيدة غاندي تكافح للحفاظ على إرثه المهدد في جنوب إفريقيا

2023/03/25 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيلا غاندي حفيدة المهاتما غاندي تحمل جزءاً من رماده في 24 كانون الثاني/يناير 2010 في مدينة دوربان في جنوب إفريقيا © ا ف ب/ارشيف راجيش جانتيلال جوهانسبرغ (أ ف ب) – لم تغادر إيلا غاندي (82 عاماً) جنوب إفريقيا حيث طوّر جدها المهاتما غاندي نهجه القائم على نبذ العنف… إلا أنها تكافح راهناً في منزله […]

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