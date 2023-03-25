2023/03/25 | 18:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكرملين في بيان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكر نظيره الروسي فلاديمير بوتين على موافقته على تمديد صفقة الحبوب عبر البحر الأسود، خلال مكالمة هاتفية، السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يحث بوتين على النظر في "الوقف الفوري" لحرب أوكرانيا..ويشكره على تمديد صفقة الحبوب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يحث بوتين على النظر في "الوقف الفوري" لحرب أوكرانيا..ويشكره على تمديد صفقة الحبوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).