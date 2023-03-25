وزير العدل يوجه بتسهيل لقاء النزلاء بذويهم خلال زيارته الى سجن التاجي المركزي

2023/03/25 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

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خلال زيارته الميدانية الى سجن التاجي المركزي

وزير العدل يوجه بتسهيل لقاء النزلاء بذويهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء وفقا لمعايير حقوق الانسان .

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أجرى معالي وزير العدل د.



خالد شواني زيارة ميدانية مفاجئة إلى سجن التاجي المركزي في بغداد, للاطلاع على أوضاع القواطع السجنية الاصلاحية في السجن, ومتابعة تنفيذ القرارات والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين واقع السجون, مشدداً على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الانسان وتطبيقها وفق المعايير الدولية المعمول بها.

وأستمع د.



شواني الى النزلاء بخصوص أوضاعهم القانونية والإنسانية والمشاكل التي تواجههم, وأوعز بتأمين الاتصال بين النزلاء وذويهم بهدف الاطمئنان, كما التقى بأهالي النزلاء واستمع الى مطالبهم, ووجه بتوفير كافة التسهيلات للقاء النزلاء بذويهم اثناء المواجهات .

كما أكد السيد الوزير على توفير العناية الصحية اللازمة للنزلاء وتذليل العقبات اما توفير رعاية صحية لهم وفقا للمعايير الصحية.

وأشار ان الوزارة مهتمة في اصلاح النزلاء من خلال اقامة برامج تأهيلية, لغرض اعادة دمجهم بالمجتمع واكتسابهم حرف ومهن تساعدهم مستقبلا بعد انقضاء فترة محكوميتهم، الأمر الذي يسهم في تحقيق هدف الوزارة وهو إصلاح النزلاء وفق البرنامج الوزاري.

واختتم د.



شواني جولته التفقدية بلقاء عدد من الموظفين وحماية القوة الاجرائية في السجن, واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم ووجه بتذليل العقبات التي تواجههم, وتسريع انجاز معاملاتهم الخاصة بحقوقهم وفق التعليمات القانونية النافذة.

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