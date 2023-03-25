2023/03/25 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة بكاء الفنانة أديبة .. شاهد السبب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: W3jlIhkPopw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة بكاء الفنانة أديبة .. شاهد السبب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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