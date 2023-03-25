2023/03/25 | 18:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن جهازُ مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، الاطاحة بثلاثة إرهابيين في بغداد والسليمانية.

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