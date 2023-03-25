قتلى جراء إعصار قوي ضرب جنوب أميركا

2023/03/25 | 18:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم بسبب الإعصار.

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