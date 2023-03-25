دولة القانون: قانون الانتخابات سيمرر اليوم وقضية كركوك ستحل بالتوافق

2023/03/25 | 18:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، السبت، اتفاق اغلب القوى السياسية على تمرير ما تبقى من فقرات قانون الانتخابات مبينا ان القوى أجمعت على اعتماد نسبة 1,7 من نظام سانت ليغو لاحتساب الأصوات.

وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان ” جلسة مساء اليوم سيتم حسم الجدل الدائر بشان تعديلات قانون مجالس المحافظات والاقضية الذي صوت الأسبوع الماضي على نصفه وذلك بوجود اتفاق بين غالبية القوى السياسية على تمريره اليوم ” .

وأضاف ان ” الكتل السياسية أعلنت عبر أعضائها بانها شبه متفقة على اعتماد نسبة 1,7 من نظام سانت ليغو لاحتساب الأصوات”.

وأشار جعفر ان “الفقرة الخاصة بمحافظة كركوك أيضا موضع حل وذلك بوجود توجه من قبل اغلب الكتل السياسية الى للمادة 35 وسحب سجلات الناخبين وذلك لاخراج الأسماء التي زجت فيه ومنعها المشاركة في انتخابات المحافظة وفقا لسجلات وزارة التجارة والداخلية ومفوضية الانتخابات ” .

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