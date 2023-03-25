2023/03/25 | 18:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت عضو مجلس النواب انتصار الجزائري، السبت، تسجيل ملفات فساد قبل استضافة رئيس واعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي من قبل الجهة المستضيفة، فيما اشارت الى ان جميع الأسئلة التي طرحت رئيس وأعضاء مجلس الأمناء اتسمت بالقانونية والصراحة الى درجة عالية.

وقالت الجزائري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الجهة التي تبنت الاستضافة كشفت عن ملفات فساد جرى على اثرها استجواب أعضاء ورئيس مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي”، لافتة الى انه “تم تدوين العديد من الملاحظات اثناء الجلسة على اجوبتهم، وقرار البت سيصدر اليوم”.

وتابعت، ان “هنالك ملفات فساد تم تسجيلها قبل استضافة رئيس واعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي من الجهة المستضيفة”، مبينة ان “قرار الإقالة من عدمه بقضية مجلس الأمناء سيتم في جلسة اليوم عبر استعراض الملاحظات والتصويت من جميع أعضاء مجلس النواب”.

وبشأن تأخر البت في قضية رئيس ومجلس الأمناء، اوضحت الجزائري: انه “كان من المفترض التصويت على اقالة المجلس من عدمها خلال الجلسة السابقة لكن التصويت على قانون الانتخابات حال دون ذلك لضيق الوقت”.

وكان مجلس النواب قد استجوب رئيس واعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي بطلب من النائبة ضحى القصير، اثر كشفها عدة ملفات ابرزها: تسبب رئيس مجلس الامناء بهدر للمال العام على اثر زيادة ميزانية الشبكة وتضخم حجم المصروفات، اضافة الى استغلال رئيس مجلس الامناء منصبه بتعيين (70) موظفا دون حاجة فعلية لهم، فضلا عن التسبب بهدر المال وحرمان الشبكة من تحصيل مبلغ (576) مليون دينار كإيراد للشبكة عن بث حلقات مسلسل تلفزيوني (سحب اليانصيب) للرعاية الاجتماعية جراء عدم الموافقة على استكمال اجراءات التعاقد مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل تصويت البرلمان لحل مجلس الامناء.. برلمانية: الاستضافة جاءت بعد كشف ملفات فساد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل تصويت البرلمان لحل مجلس الامناء.. برلمانية: الاستضافة جاءت بعد كشف ملفات فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).