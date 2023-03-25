سر الانفراجة السريعة بين فرنسا والجزائر بعد أزمة بوراوي

2023/03/25 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يدم التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، طويلا، على خلفية "إجلاء" الناشطة أميرة بوراوي، خلافا لما عهدته العلاقات المتذبذبة بين البلدين على مدى أكثر من ستين عاما.

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