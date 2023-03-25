الاتصال بالأهل سيكون متاحاً لسجناء العراق خلال رمضان

2023/03/25 | 18:56 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أوعز وزير العدل خالد شواني، السبت، بتأمين اتصال بين النزلاء وذويهم بهدف الاطمئنان، مؤكداً على ضرورة توفير رعاية صحية مناسبة للسجناء، وذلك خلال زيارة مفاجئة لسجن التاجي في بغداد.وذكر بيان لإعلام الوزارة تلقت شبكة 964 نسخة منه: أجرى معالي وزير العدل د.خالد شواني زيارة ميدانية مفاجئة إلى سجن التاجي المركزي […]

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