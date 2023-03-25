2023/03/25 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم السبت، القبض على 49 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “مفارز شرطة واسط نفذت ممارسة أمنية لتعزيز إجراءات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 49 مطلوباً للقضاء في واسط المركز الخبري الوطني.

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