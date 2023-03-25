رئيس الوزراء السويدي يقر بأن فنلندا ستنضم إلى الناتو أسرع من بلاده

2023/03/25 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعترف رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، بأن فنلندا ستنضم إلى حلف الناتو، أسرع من بلاده.وقال كريسترسون، خلال مؤتمر لحزب التحالف المعتدل، “الآن كل شيء يقول إن فنلندا ستصبح عضوا في […]

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